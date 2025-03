Francesco De Carlo conquista Torino, convince la stand-up comedy

Lo show di stand up comedy sull'antica Roma di Francesco De Carlo piace al pubblico torinese: tante risate e lunghi applausi al Teatro Gioiello dove il suo spettacolo 'Mortacci Tour - Storia di Roma per gente allegra' va in scena anche questa sera 25 marzo e domani sera.

Con il solo ausilio di un microfono e il linguaggio pungente della stand up comedy, De Carlo coinvolge gli spettatori in una montagna russa di battute, sarcasmo e acuto divertimento.

Con il suo stile ironico e diretto, De Carlo - uno dei più apprezzati artisti dell'ormai fiorente stand up comedy italiana, ma anche il primo italiano ad esibirsi al Comedy Cellar di New York - accompagna il pubblico in una straordinaria cavalcata attraverso oltre mille anni di eventi, personaggi storici e curiosità: dalla fondazione della città eterna alla caduta dell'Impero. Lo spettacolo offre un racconto coinvolgente che intreccia le grandi gesta di Romolo e Remo, i fasti imperiali e gli scandali di corte, passando per le arringhe di Cicerone, il 'sexgate' tra Cesare e Cleopatra e la cancel culture ante litteram su Nerone. De Carlo esplora le somiglianze sorprendenti tra il mondo antico e i problemi della società contemporanea: dall'integrazione razziale alla propaganda, dagli scandali politici alla gestione dei rifiuti, dalle pandemie al cambiamento climatico.

Il tour continuerà fino al 13 maggio, molte serate come quella del Puccini di Firenze e del Brancaccio di Roma sono già sold out.



