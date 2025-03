Flashover, la Torino underground anni '80 e '90

Un viaggio nella Torino degli anni Ottanta e Novanta attraverso teatro, arte, musica e nightclubbing. Flashover, appuntamento organizzato, nella sala Duomo delle Ogr, da Alessandro Castelletto, Maurizio Cilli e Lucia Morino nell'ambito di Biennale Democrazia, celebra una stagione irripetibile della cultura underground torinese, intrecciando memoria e contemporaneità con ospiti d'eccezione e un ricco programma di talk, performance e musica dal vivo.

Dalla scena teatrale del Laboratorio Teatro Settimo, che festeggia il suo 50esimo anniversario, al tributo a Guido Carbone, gallerista che ha segnato l'arte torinese, fino a una riflessione sulle nuove forme di radiofonia a partire dall'esperienza di Radio Flash. Protagonista della serata sarà la resident band Loschi Dezi, che accompagnerà gli incontri dal vivo, insieme a un tributo a Carlo U. Rossi, storico produttore musicale, con la partecipazione di Mauro Ermanno Giovanardi, Madaski, Andrea Costa, Mauro Tavella. E poi, Roger Rama curerà un esclusivo dj set per rivivere l'atmosfera dei club dell'epoca.

Spazio anche al cinema indipendente con registi come Luca Pastore, Irene Dionisio e Davide Ferrario, che ripercorreranno le produzioni sperimentali e il fermento culturale dell'epoca.

Durante la serata verrà presentato il teaser del documentario "Balla un nuovo passo falso" di Alessandro Castelletto, dedicato ai Loschi Dezi, con l'avvio della campagna di crowdfunding per sostenerne la realizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA