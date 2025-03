Federico Chiariello alla guida dei Trasporti Cisl Piemonte

Dopo tre anni e mezzo di reggenza, la Fit Cisl Piemonte, la federazione italiana dei trasporti Cisl, che in regione conta quasi 7mila iscritti, ha eletto un nuovo segretario generale. Si tratta di Federico Chiariello, 50 anni, capostazione Rfi, in Fit Cisl dal 1997. La sua elezione è avvenuta al termine del congresso della federazione regionale che si è svolto al Santuario di Crea, in provincia di Alessandria, alla presenza del segretario generale della Fit nazionale Salvatore Pellecchia e del segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti.

Slogan dell'assise congressuale alla quale hanno partecipato 63 delegati e numerosi ospiti, tra i quali l'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi: "Guidiamo il cambiamento. Ad Maiora". Insieme a Chiariello, che ha ottenuto 41 voti su 42, sono stati eletti in segreteria regionale Francesco Tutone, Salvatore Giallombardo, Gianni Pizzimenti e Alberto Bontempi.

Chiariello ha fatto il suo percorso di dirigente sindacale tutto all'interno della federazione dei Trasporti Cisl. Subito dopo l'assunzione, nel 1999, diventa rsu e successivamente, nel 2003, operatore politico a tempo pieno. Dieci anni dopo, nel 2013, assume il ruolo di coordinatore del comparto ferrovie. Nel 2017 fa parte del Comitato aziendale europeo di Sncf. Nello stesso anno viene eletto nella segreteria regionale della Fit fino a novembre 2021 quando la struttura passa sotto la reggenza della federazione nazionale.

"La federazione esce finalmente da un periodo di difficoltà.

Ora, con una squadra rinnovata che ha ritrovato coesione e unità al suo interno, guardiamo con fiducia e ottimismo al futuro, consapevoli dei problemi esistenti nei vari settori di nostra competenza. Puntiamo sulla concertazione, sulla contrattazione e soprattutto sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Vogliamo, come recita il nostro slogan congressuale, guidare il cambiamento per essere sempre più protagonisti nei posti di lavoro" spiega Chiariello.



