Clochard aggredito e picchiato in una ex caserma a Novara

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Novara in merito al ferimento di un uomo di 71 anni trovato nella serata di ieri, sanguinante a terra, all'interno di una palazzina dell'ex caserma Passalacqua.

La zona è da tempo rifugio di senza tetto e zona di spaccio di stupefacenti e più volte è stata sgomberata dalle forze dell'ordine. A dare l'allarme poco dopo le 20.30, è stato uno dei frequentatori del luogo.

Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 71enne all'ospedale Maggiore dove è stato ricoverato con prognosi riservata. L'uomo non aveva documenti ma sarebbe un cittadino italiano, senza fissa dimora. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato aggredito e picchiato a sangue da una o più persone con anche l'uso di un bastone o altri corpi contundenti.



