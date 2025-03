Quadro trafugato nel 2009 a Stresa ritrovato in Germania

E' stato recuperato in Germania, a distanza di oltre quindici anni dal momento del furto, il quadro seicentesco 'La Presentazione di Maria al Tempio' sottratto da ignoti la notte dell'8 maggio 2009 dalla chiesa di Passera, frazione di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola). Il grande dipinto, alto oltre due metri e di autore ignoto, era in vendita sul sito della casa d'aste tedesca Hampel, con prezzo base di 30mila euro.

L'indagine, condotta dal pm di Verbania Gianluca Periani, ha visto impegnati i carabinieri dei nuclei tutela patrimonio culturale di Torino, Cagliari e Genova e i militari della sezione di polizia giudiziaria della procura di Verbania. Il ritrovamento risale al dicembre del 2023, quando un carabiniere di Cagliari, monitorando il catalogo online della casa tedesca, notò somiglianze tra un'opera che stava per essere venduta all'asta e le fotografie del quadro rubato a Stresa, salvate nel database dei beni culturali trafugati. Un anno più tardi il quadro è stato sequestrato dalla polizia bavarese e oggi, nel corso di una cerimonia a Verbania, restituito alla diocesi di Novara. La posizione dell'ultimo possessore, un 66enne originario della provincia di Roma, è al vaglio degli inquirenti.

Negli anni la tela, che nel frattempo è stata oggetto anche di un restauro e che presto tornerà nella chiesa di Passera, ha cambiato più volte proprietario. "Abbiamo ricostruito in gran parte la catena dei possessori, ma non ancora dal momento del furto" ha spiegato il comandante del nucleo Tpc di Torino, il maggiore Ferdinando Angeletti. Il quadro, ha spiegato il parroco di Stresa don Gian Luca Villa, "venne donato dalla famiglia Borromeo e tra le figure ritratte vi è anche la contessa Isabella d'Adda, moglie di Carlo III Borromeo". "Grazie - le parole di monsignor Fausto Cossalter, vicario generale della diocesi di Novara - perché state restituendo un pezzo di vita della comunità".



