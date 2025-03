Protesta opposizioni in consiglio Piemonte con sagoma di Riboldi

Protesta questo pomeriggio delle opposizioni in consiglio regionale piemontese contro l'assenza dell'assessore alla Sanità Federico Riboldi in quarta commissione.

I capigruppo di minoranza si sono presentati nel cortile di Palazzo Lascaris a Torino, con tanto di cartonato dell'assessore. "Dopo l'ennesima assenza abbiamo deciso di sostituirlo con una sagoma - hanno detto Sarah Disabato (M5s), Gianna Pentenero (Pd), Vittoria Nallo (Sue) e Alice Ravinale (Avs) - Riboldi continua a non dare risposte sullo stato di avanzamento della realizzazione della case di comunità e, oggi, diserta la commissione convocata per discutere il percorso che porterà al nuovo piano socio sanitario".

"La perdurante assenza di Riboldi, che non si vede in commissione e in consiglio da più di un mese, è solo l'ennesima conferma del disinteresse della Giunta e della maggioranza per i lavori del consiglio", dicono i capigruppo, secondo cui l'assessore aveva "promesso che la discussione in commissione sul Piano socio-sanitario sarebbe iniziata a febbraio: siamo a fine marzo e per ora il piano è stato discusso solo in eventi di partito di Fratelli d'Italia".

Secondo i consiglieri di opposizione si sta "continuando a svilire il consiglio regionale e la democrazia".

"L'obiettivo del centrodestra è evidentemente quello di evitare di disturbare l'unico vero manovratore della politica regionale, il presidente Cirio. Se ne facciano una ragione, cittadini e cittadine, sindacati, ordini professionali e tutto il mondo sanitario piemontese: il confronto sul futuro della sanità non è ammesso", concludono i capigruppo.



