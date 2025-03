Parte Biennale Democrazia, da mercoledì la nona edizione

Parte mercoledì la nona edizione di Biennale Democrazia, la manifestazione della Città di Torino ideata e presieduta da Gustavo Zagrebelsky, sotto l'alto patrocinio della Presidenza della Repubblica. Sono in programma fino a domenica oltre 100 incontri, eventi e spettacoli con più di 200 ospiti italiani e internazionali: sono attesi la scrittrice e conduttrice Daria Bignardi, il giornalista Gad Lerner, lo storico Franco Cardini, il divulgatore Edoardo Prati, gli scrittori Edoardo Albinati e Benedetta Tobagi, la politologa Nathalie Tocci, la scrittrice Maaza Mengiste, la fotoreporter Asmae Dachan e la giornalista Francesca Mannocchi.

Il tema di questa edizione è Guerre e paci, con l'obiettivo di riflettere sul presente, esplorando utopie, paci possibili e spazi di pacificazione. L'immagine guida è di Alessio Maino, fotoreporter premiato al World Press Photo nel 2018 e 2020.

L'apertura sarà affidata ad Alessandro Barbero mercoledì alle 16,30 al Teatro Carignano e a due spettacoli in serata: La guerra civile alle Ogr con Umberto Orsini e la musica di Giorgio Li Calzi e 'Il contrario di me. Il cavallo bianco e il cavallo nero' alla Casa del teatro, a cura di Emiliano Bronzino, Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci.

Un ruolo particolare è riservato ai giovani con Democrazia futura che porterà 200 studenti da tutta Italia e e 500 dalle scuole torinesi, raddoppiando la partecipazione rispetto allo scorsa edizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA