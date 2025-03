Paglieri, Guendalina Bombassei a dirigere le risorse umane

Paglieri, azienda alessandrina leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, ha nominato Guendalina Bombassei direttrice delle risorse umane. Con una carriera in quest'ambito e un'esperienza pluriennale nella gestione e valorizzazione delle persone, assume un ruolo chiave per supportare la crescita e l'evoluzione del gruppo.

Gli ad Debora Paglieri, Fabio Rossello, Lodovico Paglieri evidenziano "il valore aggiunto che Bombassei porterà all'azienda".



