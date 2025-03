Non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato ad Asti

Un uomo è stato arrestato ad Asti per aver raggiunto la sua compagna in una struttura protetta, nonostante il divieto di avvicinamento, in quanto accusato di maltrattamenti.

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi operatori della casa famiglia, dove la donna era ospite da alcuni giorni, che avevano notato una persona sospetta nella sua stanza. Secondo quanto ricostruito l'uomo aveva trascorso addirittura la notte con lei.

Quando gli agenti di polizia sono arrivati, il compagno della donna ha tentato di nascondersi inutilmente dentro un armadio.

Scoperto dai poliziotti è stato subito tratto in arresto e portato in carcere ad Asti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA