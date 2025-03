Nasce il marchio 'Piemonte is-Eccellenza Piemonte'

L'assessorato Agricoltura cibo e commercio della Regione Piemonte lancia "Piemonte is - Eccellenza Piemonte": un'iniziativa che intende valorizzare la filiera dei prodotti piemontesi.

Il progetto, come spiega una nota, verrà presentato domani a Roma e nasce dalla necessità di far riconoscere le eccellenze della produzione e la capacità imprenditoriale non percepita a livello internazionale. Il logo sarà il simbolo di riconoscimento dei prodotti provenienti dalla Regione Piemonte - come vini, formaggi, riso, carni, nocciole, castagne e molti altri - a garanzia della genuinità, qualità e affidabilità che questi garantiscono.

"Con le sue 14 Dop e 9 Igp, i 19 vini Docg e i 41 Doc, il Piemonte - affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e l'assessore al Commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca, parchi della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni - è ai vertici delle regioni d'Italia per numero di prodotti a denominazione d'origine, cui si aggiungono i 344 prodotti agroalimentari tradizionali e i 600 prodotti tipici di montagna.

È un enorme patrimonio di qualità - sottolineano - che ha bisogno di essere reso immediatamente riconoscibile e che dev'essere associato nella percezione collettiva al territorio dove nasce, per promuovere sempre più il Piemonte in Italia e sui mercati mondiali e al tempo stesso dare valore ai produttori. Per questo la Regione offre ai propri prodotti di qualità la possibilità di fregiarsi del brand "Piemonte is - Eccellenza Piemonte". È la firma visiva che garantisce che dietro ogni prodotto agroalimentare piemontese ci siano qualità, autenticità e rispetto per la terra".



