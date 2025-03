Museo Lavazza, una giornata in famiglia con l'artista Luca Poli

Il Museo Lavazza conferma la sua attenzione ai bambini con le "Domeniche in famiglia", format che si ripete una domenica al mese per quasi tutto l'anno. Il 30 marzo, in occasione del riallestimento dello Store del Museo Lavazza, è stata organizzata una giornata intera insieme all'artista e illustratore Luca Poli, che ha curato le grafiche della Linea kids e della brochure didattica del Museo. Con un doppio appuntamento, alle 11 e alle 15, il laboratorio "Cartoline dal Mondo" condurrà i giovani visitatori alla ricerca degli ecosistemi e degli habitat che caratterizzano i paesi che producono caffè. La flora e la fauna saranno poi protagoniste di iconiche cartoline personalizzate, sempre grazie all'aiuto dell'artista.

Durante tutta la giornata, inoltre Luca Poli sarà presente nella hall di Nuvola Lavazza con un corner dedicato, dove i giovani visitatori potranno ricevere illustrazioni personalizzate.



