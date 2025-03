Lancia oggetti dal balcone, arrestato perché aveva droga in casa

A tradirlo è stata una crisi d'ira, che l'ha spinto a lanciare oggetti dal balcone di casa, attirando così l'attenzione della polizia, che, quando è arrivata sul posto, ha scoperto che in casa nascondeva oltre un chilo di droga.

Nei guai è finito un uomo di 31 anni, arrestato a Torino per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti erano intervenuti in via Saorgio dopo una segnalazione. Quando l'uomo ha aperto la porta di casa, i poliziotti si sono trovati di fronte a un alloggio messo a soqquadro, con varia immondizia e pezzi di mobili danneggiati per terra, ma soprattutto hanno notato due grosse scatole, di quelle che generalmente vengono utilizzate per la coltivazione indoor della marijuana.

È scattata così la perquisizione che ha portato alla scoperta di 11 arbusti essiccati di marijuana, per un peso complessivo di 1,475 chili, una busta di funghi di allucinogeni, oltre a materiale per il confezionamento e denaro contante per 355 euro nascosto in parte all'interno di un pensile della cucina e in parte dentro una cassaforte.

La procura ha richiesto e ottenuto la convalida dell'arresto dell'uomo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA