La Lancia Ypsilon compie 40 anni, vendute 3 milioni dal 1985

La Lancia Ypsilon, modello storico del brand di Stellantis, compie 40 anni: dal debutto della Y10 nel 1985 alla Nuova Ypsilon, la prima vettura della nuova era di Lancia, ha conquistato più di tre milioni di automobilisti con 36 serie speciali e cinque generazioni.

"Dopo quarant'anni di successi, evoluzioni stilistiche e innovazioni tecnologiche - commenta il responsabile del brand, Luca Napolitano -Ypsilon si è trasformata in qualcosa di più di una semplice vettura. È un simbolo di eleganza e personalità e che oggi, con la Nuova Ypsilon, entra in una nuova dimensione, per soddisfare un pubblico sempre più esigente in termini di sostenibilità e connettività. Lo scorso luglio è terminata la produzione della quarta generazione, segnando la fine di un'era importante per il marchio e, al tempo stesso, aprendo una nuova fase per Lancia con il debutto della Nuova Ypsilon. Questa decisione, coraggiosa ma necessaria, rientra nella missione di Lancia di rafforzare l'offerta premium di Stellantis in Europa, in sinergia con i marchi Alfa Romeo e Ds Automobiles".

Il nuovo modello ha inaugurato le rinnovate 160 Casa Lancia in Italia e sta accompagnando l'apertura dei 70 nuovi showroom in Europa entro il 2025.

Dalla Nuova Ypsilon nascono la Ypsilon Rally 4 Hf, che segna il ritorno di Lancia nel mondo dei rally, e la Ypsilon Hf da 280 CV, ossia la versione stradale ad alte prestazioni che debutterà sul mercato a metà dell'anno.



