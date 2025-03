Juve: Mbangula saluta Thiago, mi hai dato sempre fiducia

"Grazie di tutto, mister! Non vi ringrazierò mai abbastanza per avermi dato fiducia sin dal primo giorno e per avermi permesso di realizzare una parte del sogno, la più importante in ogni caso". Comincia così il messaggio social di Samuel Mbangula, attaccante della Juventus, per ringraziare l'ormai ex tecnico bianconero Thiago Motta e tutto il suo staff. "Avete sempre voluto il meglio da quando siete arrivati e ce lo avete dimostrato - ha aggiunto il classe 2004 nelle storie Instagram del suo profilo - e vi auguro il meglio per il futuro".

A quasi 24 ore dall'annuncio dell'esonero dell'italo-brasiliano, quello di Mbangula è finora l'unico messaggio di ringraziamento indirizzato all'ex allenatore della Juve.



