Adunata nazionale degli Alpini, scelto l'inno ufficiale

La 96esima Adunata degli Alpini che si terrà a maggio a Biella ha il suo inno ufficiale. Sarà suonato per la prima volta dalla Banda Verdi Città di Biella.

"Di qui non si passa - marcia alpina" è il titolo di Massimo Folli ed Ettore Galvani.

"Quest'inno, composto dal maestro Massimo Folli e approvato dal consiglio nazionale, - spiega Marzio Olivero, sindaco di Biella - verrà suonato per la prima volta a Biella dalla Banda Verdi.

Un grande onore per la nostra città che diventa anche un dono per il corpo degli alpini".

"Il doveroso ringraziamento che come Alpini esprimiamo al maestro Massimo Folli e a Ettore Galvani - osserva Marco Fulcheri, presidente Ana Biella - dà il senso e la misura di questa Adunata in cui tutti stanno portando veramente qualcosa, attraverso la loro opera e il loro impegno per fare in modo che questa Adunata venga ricordata a Biella per la partecipazione e la condivisione".



