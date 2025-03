Juve esonera Thiago Motta, il nuovo tecnico è Igor Tudor

La Juventus ha annunciato l'arrivo di Igor Tudor: sarà il croato, classe 1978, a sostituire l'esonerato Thiago Motta alla guida della prima squadra dei bianconeri. Il nuovo tecnico della prima squadra maschile della Juventus, Igor Tudor, "domani dirigerà il primo allenamento".

La decisione è stata comunicata dal club in una nota, in cui "ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA