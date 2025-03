Evade dai domiciliari, catturato dai carabinieri e arrestato

Un uomo di 40 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, che era evaso, è stato catturato dai carabinieri. Processato per direttissima, è finito di nuovo ai domiciliari.

Una pattuglia dei carabinieri, in servizio lungo le vie del sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo, ha notato di mattina un uomo che, con atteggiamento sospetto, ha cercato di nascondersi, tirando su il cappuccio della felpa e defilandosi.

Dopo aver capito di essere stato individuato, si è messo in fuga verso un complesso di abitazioni, riuscendo a fare perdere le proprie tracce.

Lasciata l'auto e proseguite le ricerche a piedi, gli uomini dell'Arma si sono appostati, nascondendosi a loro volta. Il sospetto allora è uscito allo scoperto e, di nuovo intercettato, nonostante l'alt intimato, ha ripreso a correre scavalcando il cancello di una villetta, poi la recinzione di un condominio.

Nuovamente rincorso, è stato raggiunto e bloccato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA