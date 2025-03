Calcio: Juve vira su Tudor, ore calde per esonero Thiago Motta

Igor Tudor è diventato il grande favorito per la panchina della Juventus. Sarà una domenica di fuoco dalle parti della Continassa, quartier generale bianconero, dove sta maturando l'idea di cambiare subito in panchina. La posizione di Thiago Motta è sempre più a rischio, Locatelli e compagni che potrebbero anche già avere un nuovo tecnico per la sfida di sabato contro il Genoa.

Le prossime ore, infatti, saranno decisive per capire il destino dell'italo-brasiliano e l'eventuale ritorno di Tudor: il croato è balzato in pole rispetto alla concorrenza, per il classe 1978 sarebbe un altro ritorno sotto la Mole dopo le esperienze da calciatore (tra il 1998 e il 2005 e nella stagione 2006/2007) e da allenatore nel 2020/2021 come vice di Andrea Pirlo.



