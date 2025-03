Viabilità nell'Albese, sopralluogo di Graglia e Gabusi

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia, l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi e il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti che ha anche la delega alla viabilità, sono stati oggi in sopralluogo in alcuni Comuni dell'Albese per verificare la situazione della viabilità nell'area. I sopralluoghi sono stati fatti a Cerreto Langhe, Serravalle Langhe e Diano d'Alba.

"È indispensabile avere costantemente un contatto concreto con il territorio - sottolinea Graglia - al fine di rendersi conto delle vere necessità e delle problematiche di ogni Comune.

Per questo è per noi prioritario incontrare sindaci e amministratori del luogo, che hanno ben chiara la situazione.

Sindaci e amministratori, che ringrazio per il loro lavoro concreto e quotidiano di monitoraggio del loro territorio, vere e indispensabili sentinelle della comunità".



