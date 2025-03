Torino e Ugi premiati per squadra di bambini in cura oncologica

Il Torino e l'Ugi sono stati premiati dalla Federazione italiana calcio (Figc) e dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d'Aosta per il progetto della squadra di calcio '100% Ugi' dedicato ai bambini e ragazzi in cura oncologica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. La premiazione al Gran Galà dei Golden Hearts, che si è tenuto ieri sera a Venaria Reale (Torino), promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti Piemonte e Valle d'Aosta, dal Comitato regionale Piemonte e Valle d'Aosta e dalla Figc, con l'obiettivo di "promuovere i valori dello sport all'insegna del rispetto e della condivisione".

Al Gran Galà, nel Teatro Concordia di Venaria Reale , sono state raccontate le storie più meritevoli che riguardano le oltre 600 società di calcio dilettantistico e giovanile di Piemonte e Valle d'Aosta ed i loro tesserati.

Alla premiazione del progetto di Torino e Ugi erano presenti Alberto Barile, Silvano Benedetti e Marco Morra, in rappresentanza del Torino calcio, Franca Fagioli, direttrice del dipartimento Patologia e cura del bambino del Regina Margherita, Enrico Pira, presidente di Ugi, il calciatore granata Cristiano Biraghi, gli assessori regionali Federico Riboldi e Andrea Tronzano e l'assessore comunale Domenico Carretta.



