Rischio valanghe, allerta gialla in Piemonte

Allerta gialla per il rischio valanghe in Piemonte dove, dalla serata di sabato 22 marzo, sono previste nuove nevicate a partire dai 1.300-1.500 metri, 1.200 nel Cuneese. Il bollettino Aineva indica un pericolo "forte" (grado 4 su una scala che arriva a 5), domani e lunedì, sulle Graie e Pennine di confine, sulle Lepontine nord, nel Monregalese, nelle valli Maira, Grana, gesso, Vermenagna e Stura.

Il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede anche piogge "forti o molto forti" al confine con la Liguria e precipitazione diffuse sul Piemonte nord occidentale. Fenomeni in attenuazione da domani mattina e poi in ripresa domani sera con rovesci deboli sparsi.





