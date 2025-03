Mercato dello spaccio nel centro di Torino, 5 arrestati

Avevano organizzato una sorta di mercato dello spaccio di droga 'a cielo aperto' in pieno centro di Torino. Con quest'accusa, nella nottata, 5 persone sono state arrestate e per altre 7 è stato applicato il divieto di dimora in città. Le misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri della Compagnia San Carlo nell'ambito di indagini coordinate dal Tribunale di Torino. Gli indagati sono tutti di origine centro e nord africana.

Nel corso dell'attività investigativa, con l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri della Stazione Po Vanchiglia hanno scoperto il mercato dello spaccio attivo senza sosta sia di giorno che di notte nelle zone del centro cittadino, in via Cesare Balbo, a Santa Giulia, a poca distanza dalla Mole Antonelliana, in luoghi abitualmente frequentati da studenti universitari.

I militari dell'Arma hanno accertato 295 cessioni di hashish e marjuana, nel tempo cinquanta persone sono state arrestate in flagranza di reato, altre quindici sono state denunciate per spaccio di sostanza stupefacente, tutto questo anche successivamente alla chiusura dell'indagine.



