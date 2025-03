Buone prassi nel lavoro con la disabilità, 3 giorni di convegno

Un convegno di tre giorni sulle buone prassi nel lavoro con la disabilità, la costruzione di reti multidisciplinari e comunità inclusive. L'iniziativa, organizzata dagli operatori del 'Coccovillage', centro educativo specialistico a Cocconato (Asti), si terrà il 28, 29 e 30 marzo, in via Monte Grappa e nella nuova sede (che verrà inaugurata in quell'occasione) in via Gattone, 2.

Al convegno, che verrà aperto alle 17 di venerdì 28 marzo ed è rivolto a educatori, insegnanti, caregiver e personale del settore sociosanitario, si tratteranno temi che spaziano dall'autonomia delle persone con disturbi dello spettro autistico alle strategie educative evidence-based, dalla sensorialità e motricità all'affettività e sessualità nella disabilità. L'obiettivo è di "offrire strumenti operativi e spunti di riflessione per famiglie, educatori e professionisti".

Il convegno, dal titolo 'Cantieri educativi, reti, strade e progetti per un villaggio inclusivo', propone un taglio pratico e progettuale, con laboratori e sessioni interattive che permettono di sperimentare nuove metodologie, come il gioco da tavolo per lo sviluppo delle funzioni esecutive o l'uso della robotica educativa.

E' prevista la partecipazione di esperti di alto livello, tra i quali neuropsichiatri infantili, psicologici. pedagogisti, giuristi e specialisti in genetica e logopedia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA