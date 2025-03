Barbera d'Alba doc, a Guarene la 'Primavera del Castellinaldo'

L'Associazione Vinaioli del Castellinaldo organizza domenica 30 e lunedì 31 marzo la 2/a edizione de "La Primavera del Castellinaldo", dedicata al Castellinaldo Barbera d'Alba Doc, con più di 40 vini in mescita libera e 21 produttori coinvolti. La rassegna sarà ospitata dal Palazzo Re Rebaudengo a Guarene (Cuneo): in programma degustazioni, incontri con i produttori, visite al castello.

La giornata di domenica è aperta a tutti, lunedì è riservato agli operatori professionali e ai giornalisti.

Il programma del 30 marzo si apre alle 10, con un walk around tasting con i produttori associati e la Nocciola Piemonte in qualità di 'cibo ospite'; alle 14:30 è prevista per la visita al Parco d'Arte Sandretto Re Rebaudengo, sulla collina di San Licerio con le mediatrici culturali dell'arte della Fondazione (durata 1 ora; massimo 25 partecipanti, accredito in loco). Alle 16, nel Salone Ex Granaio, si svolgerà la degustazione dedicata al Castellinaldo Barbera d'Alba guidata da Giancarlo Montaldo.

Gli assaggi, le masterclass e tutte le visite sono gratuiti; le masterclass possono accogliere pubblico fino a esaurimento posti, con accredito online (https://eventi.vinaiolidelcastellinaldo.com/) e in loco.

"Da oltre 30 anni - spiega Dice Luca Morra, presidente dell'Associazione - produciamo e raccontiamo il Castellinaldo Barbera d'Alba Doc. Con questa iniziativa vogliamo affermare sempre più la nostra identità e dare valore a quella che è una 'nicchia' del panorama vitivinicolo di Langhe e Roero".

Le aziende associate sono 21, gli ettari vitati 18, le bottiglie prodotte dall'ultima vendemmia sono 130mila. I Comuni interessati sono Castellinaldo, Castagnito, Canale, Guarene, Magliano Alfieri, Priocca, Vezza d'Alba.



