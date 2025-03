Alla Fondazione Zegna scatti in bianco e nero di Mimmo Jodice

La Fondazione Zegna presenta negli spazi di Casa Zegna la mostra 'Mimmo Jodice. Oasi', progetto espositivo che racconta il lavoro fotografico del maestro napoletano commissionato dalla Famiglia Zegna nel 2008 per ritrarre i paesaggi dell'Oasi e gli interni del Lanificio Ermenegildo Zegna a Trivero, nel Biellese. A cura di Walter Guadagnini con Barbara Bergaglio, e organizzata in collaborazione con Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino, la mostra presenta 35 scatti in in bianco e nero che raccontano l'Oasi e il Lanificio, i loro spazi e i loro elementi, trasfigurandone a volte la fisionomia e regalando all'osservatore di oggi la possibilità di riscoprire l'incanto di quei luoghi.

La serie completa delle immagini realizzate da Mimmo Jodice all'Oasi si compone di oltre sessanta opere ed è presentata all'interno del catalogo della mostra, introdotto da una testimonianza di Anna Zegna, con un saggio del curatore Walter Guadagnini e un testo di Ilaria Bonacossa.

La mostra, inaugurata sabato 22 marzo, è visitabile fino al 21 aprile tutte le domeniche e lunedì dalle 14:30 alle 18:30.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA