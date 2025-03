Zangrillo e Rosso, al via stagione congressuale Fi Piemonte

"Forza Italia Piemonte annuncia l'avvio di una stagione congressuale senza precedenti nella storia del partito nella Regione. Un progetto ambizioso che segna una svolta decisiva verso un coinvolgimento sempre più attivo e diretto dei cittadini, con l'obiettivo di rafforzare il legame con il territorio e favorire un processo di democratizzazione interno e l'allargamento della base partecipativa". Così il segretario regionale del partito, Paolo Zangrillo, con il vice Roberto Rosso, in occasione del direttivo regionale.

"I congressi comunali - spiega Rosso - prenderanno il via in aprile e saranno centinaia. Attraverso incontri, tavoli di confronto e momenti di ascolto, Forza Italia si conferma come un partito che investe sul territorio e che crede nel valore della partecipazione attiva come motore di rinnovamento politico" "Ci sarà anche - aggiunge Zangrillo - una serie di grandi eventi di respiro nazionale su temi di attualità. Il primo, sull'automotive, è in programma sabato 29 marzo al Museo dell'Auto di Torino. Un'occasione unica per confrontarsi con i leader internazionali del settore, ascoltare le loro visioni e discutere sulle strategie politiche necessarie per potenziare la competitività e stimolare lo sviluppo dell'industria automobilistica italiana. Il comparto sta attraversando una fase di profonda incertezza. È nostro dovere affrontare queste sfide con una visione chiara e strategie concrete".

Oltre a Zangrillo, interverranno il segretario azzurro Antonio Tajani, il ministro Gilberto Pichetto, i capigruppo al Senato e alla Camera Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, insieme ai vertici delle principali case automobilistiche mondiali.





