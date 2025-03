Turismo, nel 2024 il Piemonte sfiora i 17 milioni di presenze

Con 6,28 milioni di arrivi e 16,89 milioni di presenze, con un incremento rispettivo del 3,6% e 4,1% sull'anno precedente, a fronte di una media nazionale del +2,5% e -3,3%, il Piemonte ha registrato nel 2024 un nuovo record turistico, segnando anche un +5% di turismo straniero arrivato al 53% nei pernottamenti. I principali mercati europei, Germania, Francia e Benelux, consolidano la loro posizione, crescono i movimenti da Stati Uniti (+12%) e Cina (+36% di arrivi e +19% di presenze). E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte, che segnala anche una crescita delle camere, negli ultimi 10 anni, del 57,3%, e un aumento, tra il 2023 e il 2024, delle locazioni turistiche da 15.440 a 21.960 (42,2%). Il Piemonte inoltre è il primo nel rating nazionale di visibilità.

Per quel che riguarda la stagione sciistica ancora in corso i numeri parlano al momento di incrementi dall'estero dal 15 al 25%, a seconda delle località, dopo una stagione invernale 2023-2024 risultata la migliore degli ultimi 10 anni. Quanto alle previsioni per la primavera vedono già picchi di di prenotazioni del 35%, con Torino meta principale per chi verrà nella regione, seguita dal Lago Maggiore. Il tasso di saturazione oscilla dal 12.9% di maggio, con un picco di quasi il 26% a Torino nei giorni del Salone del Libro, al fine settimana pasquale che arriva quasi del 20%, il 23% nel capoluogo. Il monitoraggio delle recensioni on-line per il 2024 conferma infine il dato positivo, con 87,6/100.



