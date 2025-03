Turismo, nel 2024 a Torino le presenze superano i 7,5 milioni

Nel 2024 Torino e provincia si confermano il territorio del Piemonte con il maggior numero di visitatori, quasi 2,89 milioni di arrivi e oltre 7,58 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente del 5,7% e 6,9% rispetto al 2023. Lo rilevano i dati dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte - Visit Piemonte, che certificano una crescita diffusa in quasi tutte le aree territoriali in confronto all'anno precedente.

Il capoluogo risulta particolarmente attrattivo per eventi di portata nazionale e internazionale sportivi o culturali, con il mese di novembre fra quelli con i risultati migliori, con +4,8% negli arrivi e +6% nelle presenze rispetto al novembre 2023 e un aumento del numero medio di arrivi del 31,6% durante le Atp Finals rispetto alla settimana precedente. Dopo Torino seguono il Distretto Turistico dei Laghi, con 1,38 milioni di arrivi e 4,66 milioni di presenze, Langhe Monferrato Roero con oltre 690mila arrivi e 1,5 milioni di presenze( +4,0% e +5,1%).

Crescono anche le Terre dell'Alto Piemonte, con 530mila arrivi e 1,2 milioni di presenze, e il Cuneese, che si colloca al secondo posto per crescita percentuale, con 420mila arrivi e quasi 1,08 milioni di presenze (+5,1% e +6,2%). Alessandria e le aree limitrofe, con 370mila arrivi e oltre 800mila presenze segnano crescite dell'1,8% e del 7,2%.



