Torino, il comico Francesco De Carlo sold out al Teatro Gioiello

Francesco De Carlo, stand up comedian e primo italiano a esibirsi al cabaret Comedy Cellar di New York, arriva a Torino con uno spettacolo dedicato alla storia di Roma antica. Le date, già sold out, si terranno il 24, 25 e 26 marzo presso il Teatro Gioiello. Lo spettacolo, dal titolo Mortacci Tour - Storia di Roma per gente allegra, ripercorre la storia della città, dalla sua fondazione alla caduta dell'impero. Un viaggio di oltre mille anni tra eventi, personaggi storici e curiosità.

De Carlo affronta le somiglianze tra il mondo antico e la società contemporanea: pandemie, propaganda, scandali politici e cambiamento climatico. Ma anche fragilità e contraddizioni umane.

Il comico torna in scena in Italia dopo il successo di gennaio al celebre cabaret Comedy Cellar di New York. Negli Stati Uniti ha aperto lo spettacolo del comico Matteo Lane alla Carnegie Hall. Ad aprile aprirà nuovamente lo spettacolo di Lane al Radio City Hall di New York.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA