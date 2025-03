Sciopero trasporto pubblico, a Torino servizio regolare

Nessun venerdì nero per il trasporto pubblico locale a Torino. Lo sciopero di 24 ore proclamato per oggi, 21 marzo, del personale di Gtt - nell'ambito della mobilitazione nazionale promossa dai sindacati Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro Privato e Adl Cobas - non ha causato interruzioni significative, neppure al di fuori delle fasce orarie garantite.

La protesta è legata al rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri. Secondo la confederazione unitaria di base (Cub), circa un quarto degli autisti iscritti all'organizzazione ha aderito allo sciopero.

Gtt ha comunicato che la metropolitana è rimasta regolarmente in funzione dalle 5.30. Non sono ancora disponibili dati ufficiali sulle adesioni complessive.



