Premio Buscaglione 2025: dieci semifinalisti per tre serate

Sono dieci i semifinalisti pronti a darsi battaglia per aggiudicarsi il Premio Buscaglione a Torino.

Gli appuntamenti sono tre. Due serate di semifinale all'Off Topic, 26 e 27 marzo, e la serata conclusiva il 28 marzo, presso la discoteca Supermarket. Proprio nella serata conclusiva verrà consegnata anche la targa Gran Torino a Cristiano Godano, cantautore, chitarrista e frontman del gruppo rock Marlene Kuntz. La targa è un riconoscimento per l'artista, ispirazione del panorama musicale indipendente.

Il 26 marzo, i primi 5 semifinalisti: Alec Temple, Giglio, Kalpa, Katana Koala, Kiwi, Stasi. Il 27, gli altri cinque: 1 44 9 8, Androgynus, Dimaggio, Riva, Unadasola. Solo quattro di loro si sfideranno nella serata conclusiva del 28 marzo.

Organizzato dall'associazione Fea e dedicato alla memoria del musicista Fred Buscaglione, l'evento si svolge ogni due anni a Torino per promuovere la musica dal vivo emergente e offrire un'alternativa ai classici format televisivi di talent. Il premio, negli anni, ha contribuito a scoprire e a dare visibilità a diversi giovani musicisti e musiciste emergenti, come Lo Stato Sociale, Eugenio in Via di Gioia e anche Yosh Whale, Nervi ed Hey!Himalaya.



