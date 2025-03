Non può uscire per fare querela, i carabinieri vanno a casa

Deve sporgere querela, ma non può muoversi da casa per problemi di salute. L'uomo quindi ha contattato la stazione carabinieri di Viguzzolo (Alessandria) per concordare un appuntamento, spiegando il problema.

Il comandante, Stefano Gianny Baldini, lo ha rassicurato e pochi minuti dopo la pattuglia ha raggiunto l'abitazione e ha formalizzato la querela in un improvvisato ufficio denunce, allestito in cucina.

"La vicinanza dell'Arma ai cittadini passa anche da questo.

Piccoli gesti di quotidiano sostegno per superare le difficoltà", sottolineano, in una nota, dal comando provinciale.





