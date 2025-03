Morto per malore in un B&B, 3 carabinieri indagati nel Cuneese

Tre carabinieri sono indagati per la morte di Ali Gallib, 22 anni, colto da malore durante un intervento effettuato nella notte del 13 marzo scorso presso un bed and breakfast di Alba (Cuneo). Il giovane era stato ricoverato nel vicino ospedale di Verduno, dove è deceduto lunedì scorso.

La procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Ieri si è svolto l'esame autoptico, al quale hanno partecipato anche i periti nominati dalla legale degli indagati e dalla famiglia del morto. Il responso è atteso entro novanta giorni. Un primo esame avrebbe escluso la presenza di lesioni esterne, circostanza rimarcata dall'avvocato difensore come prova della correttezza dell'operato dei militari.

Questa sera ad Alba, intanto, si terrà una manifestazione promossa dall'Associazione Culturale Immigrati Alba. Il ritrovo è alle 20,30 in piazza Ferrero: "Non puntiamo il dito contro nessuno, la manifestazione di stasera vuole essere un'attestazione di vicinanza alla famiglia" spiega l'avvocato Piermario Morra, il legale nominato dai familiari del ventiduenne.

Gallib, nato ad Alba da una famiglia marocchina, era sposato e viveva a Neive. Dopo l'autopsia la famiglia ha ottenuto il nulla osta per il rimpatrio della salma. Sulla piattaforma Gofundme è stata aperta una raccolta fondi per sostenere le spese: in poche ore sono stati raccolti più di 6.500 euro.





