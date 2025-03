Messer Tulipano, al via la 25esima edizione

Dal 29 marzo e fino al 1 maggio torna, nel parco del castello di Pralormo (Torino), Messer Tulipano, la manifestazione dedicata ai tulipani giunta alla venticinquesima edizione.

"Un traguardo faticoso" spiega Consolata Pralormo. "In questi 25 anni ci sono stati anche dei momenti difficili, come le fioriture tardive, e certamente per l'organizzazione di eventi come questo non ci si improvvisa". Pralormo ripercorre la storia della manifestazione, raccontando come venticinque anni fa "in Italia non piaceva molto l'idea che si piantassero dei bulbi e che poi per sei mesi non si vedesse alcun fiore. Adesso, invece, la passione per i tulipani si sta diffondendo".

"Il tendone - aggiunge Pralormo - sarà come un mercato dei fiori olandese", un po' bloemenmarkt insomma, mentre la serra, arrivata da Parigi a fine Ottocento e restaurata nel 1996, "conterrà orchidee rare e particolari". Anche la scelta dei bulbi di tulipano è stata guidata dallo stesso criterio: la preziosità, in un viaggio che coinvolgerà la Turchia, dove i tulipani sono nati, e l'Olanda, dove i tulipani sono diventati celebri. Sarà inoltre possibile fare picnic immersi tra i boccioli in una collina, newentry dell'anno scorso. Tulipani, ma non solo: i visitatori potranno ammirare la fioritura dei narcisi e dei ciliegi giapponesi, "che mio marito mi ha regalato per il nostro quarantesimo anniversario di matrimonio" racconta Pralormo.

Il parco, che ha 200 anni, ospiterà concerti ed eventi per dare visibilità ai giovani talenti, per i quali sarà un vero palcoscenico. Sarà inoltre possibile, durante il percorso di visita, accedere alla biblioteca della famiglia dei conti Pralormo, che ospita 9mila volumi, di cui 800 ricettari. Proprio il mondo culinario sarà protagonista della manifestazione: "una dozzina di maestri del gusto saranno al castello di Pralormo per far assaggiare i propri prodotti" argomenta Daniela Fenoglio (Camera di commercio Torino). La prossima settimana saranno ospiti speciali del castello le galline di Fantolino, grazie a cui prenderà vita il suggestivo pollaio di Pralormo.



