Jia Zhangke a Torino per presentare Generazione romantica

Dopo l'anteprima nazionale a Roma, il già Leone d'oro Jia Zhangke sarà in esclusiva a Torino per presentare il suo ultimo film Generazione romantica (Caught by the Tides), in uscita il 17 aprile nelle sale italiane e distribuito da Tucker Film. L'appuntamento è per il 28 marzo alle 20,30 al Cinema Massimo, con lui ci sarà Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema. Per Jia Zhangke è un ritorno a Torino, in quanto nel 2018 era stato presidente di giuria al 36o Torino Film Festival, diretto da Emanuela Martini.

Premiato in vari festival internazionali, Jia Zhangke è figura centrale della sesta generazione del cinema cinese, famoso per le sue opere che raccontano un paese in continua evoluzione. Recuperando spezzoni dei suoi film precedenti non montati, Jia Zhangke in Generazione romantica offre uno spunto di riflessione individuale e collettiva sulla Cina contemporanea.

"Dopo averlo accolto come presidente di giuria a Locarno e a Berlino con i suoi lavori documentari, sono molto contento del ritorno di Jia Zhangke a Torino con il suo ultimo film che, oltre a confermare il suo talento, è un viaggio attraverso e oltre il tempo grazie alla relazione unica con la sua musa Zhao Tao" commenta Carlo Chatrian.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA