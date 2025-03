Intesa, in 10 anni 135mila agli eventi di cultura al grattacielo

In dieci anni 135mila persone hanno partecipato agli eventi di cultura organizzati da Intesa Sanpaolo al grattacielo di Torino. Nella serata di giovedì 20 marzo è stata la volta di 'Chiamami adulto' ispirato al libro dallo stesso titolo dello psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, un reading-spettacolo sul tema dei rapporti tra gli adulti e gli adolescenti. Una coproduzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency, realizzato in collaborazione con Raffaello Cortina Editore, con l'attrice Sara Lazzaro e la regia e drammaturgia di Emanuele Aldrovandi.

La serata è stata l'occasione per un bilancio delle attività culturali ospitate all'Auditorium del grattacielo: "Questo decennale ci dimostra che i torinesi, la comunità, amano il grattacielo e noi abbiamo amato moltissimo realizzare e ospitare in questi anni operazioni ed eventi culturali. - dice Paola Musso, responsabile comunicazione e immagine di Intesa Sanpaolo, E i numeri attestano il successo, con 135mila persone che hanno partecipato in questi anni ai nostri appuntamenti".

"E' un bilancio positivo - conferma Musso - di 10 anni di vita vissuta in questo che è un luogo di lavoro ma che è diventato anche un luogo della città, tenendo fede all'impegno preso da noi e dal suo progettista, Renzo Piano, di costruire un luogo in dialogo con la città, permeabile alle istanze culturali, capace di ospitare e produrre cultura. L'appuntamento con il reading spettacolo di Matteo Lancini è solo l'ultimo in ordine temporale, uno dei primi eventi di quest'anno e mi auguro che anche gli appuntamenti di Biennale Democrazia che ospiteremo il prossimo 29 marzo - conclude - abbiano lo stesso successo".

L'esperienza dei reading teatrali, curati da Giulia Cogoli, continua dunque, dopo il primo appuntamento di quest'anno con Vittorio Lingiardi e quelli degli anni scorsi con Daniel Pennac, Paolo Rumiz, Benedetta Tobagi, Maurizio de Giovanni e l'omaggio a Tiziano Terzani.



