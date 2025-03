Esercitazione nella galleria del Frejus della Torino-Modane

Un'esercitazione binazionale di protezione civile, coordinata dalle Prefetture di Torino e della Savoia, si è svolta la notte scorsa per testare le procedure del Piano binazionale di emergenza esterna del Tunnel ferroviario del Frejus.

Sono stati coinvolti nelle attività trenta figuranti e lo scenario ha previsto un principio di incendio al locomotore con conseguente avaria tecnica e l'invio di un treno di soccorso.

L'esercitazione è stata organizzata in previsione dell'apertura del Traforo ferroviario, prevista il 1 aprile prossimo, chiuso da oltre un anno a seguito di una frana nel territorio della Maurienne, ed è stata attuata secondo le prescrizioni del comitato di sicurezza. Sono stati verificati aspetti organizzativi e di coordinamento tra le Prefetture, la gestione dell'intervento tecnico tra i vigili del fuoco italiani e francesi, nonché gli strumenti di comunicazione.

Hanno partecipato alle operazioni Sncf Réseau, i vigili del fuoco francesi e del comando provinciale di Torino, Fs Security (Gruppo Fs), la Questura di Torino, la guardia di finanza, la polizia di Stato, la polizia di frontiera di Bardonecchia, l'Arma dei carabinieri della stazioni di Susa e Bardonecchia, la polizia municipale di Bardonecchia, la sala operativa del 112 Piemonte, l'impresa ferroviaria francese Sncf Voyages Italia, il dipartimento regionale di protezione civile, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Piemonte.



