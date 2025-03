Dazi: Renzi, il ceto medio sarà il vero sconfitto

"Quando Donald Trump mette i dazi fa una cosa molto grave. I dazi sono la guerra nel mondo del commercio. Se metti i dazi inizi con il 'menare' e finisci per essere 'menato'. Questo porta a un aumento del costo della vita". Così Matteo Renzi, oggi pomeriggio in una libreria di Biella per la presentazione del suo libro 'Influencer'.

"Per un Paese come l'Italia che esporta (siamo tra i primi cinque al mondo) i dazi sono un grande problema. E rischiamo di pagare le conseguenze. Il costo della vita è un problema, le bollette sono aumentate. Il ceto medio diventa il vero sconfitto di questa operazione".



