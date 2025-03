Controlli sull'autotrasporto, irregolarità in un caso ogni 4

Nel 2024 i controlli del reparto sicurezza stradale della polizia locale di Torino sul settore autotrasporto hanno evidenziato una media di una irregolarità ogni 4 veicoli, 456 su 1.707 vetture controllate, con conseguenti 30 sequestri o fermi del veicolo, 24 patenti o carte di circolazione sospese o ritirate e 31 segnalazioni ad altri enti.

L'incidenza maggiore delle sanzioni rispetto ai veicoli controllati riguarda i tassisti abusivi, i cosiddetti ''kabu-kabu' attivi nella zona di Porta Palazzo, con 30 multe su 43 controlli. Per quel che riguarda, invece, i carro attrezzi, su 27 controllati, 11 sono stati sanzionati, mentre su 509 veicoli adibiti al trasporto cose verificati le sanzioni sono state 274 per numero eccessivo di ore alla guida, irregolarità nei documenti di trasporto, carichi eccedenti o effettuati non correttamente. I 390 controlli su taxi regolari hanno invece portato a 90 sanzioni, 13 su 150 verifiche a Ncc, 2 su 421 veicoli controllati per le pratiche 'sportello taxi'.

Le verifiche hanno riguardato anche 165 bus per gite scolastiche, 70 segnalati da istituti scolastici e 95 d'iniziativa: sono state accertate 36 violazioni di cui 16 per irregolarità nei tempi di guida e di riposo degli autisti, 3 per irregolarità nella registrazione dei dati sul cronotachigrafo, 3 per anomalie nel funzionamento di quest'ultimo, 5 per dispositivi di equipaggiamento inefficienti, 9 per altre violazioni.



