Città Salute di Torino, commissario Schael incontra Cirio

Il commissario della Città della Salute di Torino, Thomas Schael, ha incontrato oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Al centro, temi che hanno spaziato dalle eccellenze ai problemi dell'attuale Città della Salute fino al futuro Parco della Salute. Un incontro propositivo e costruttivo, viene riferito, durante il quale il commissario ha fatto il punto sulle prime settimane di attività.

Nell'incontro è stata ribadita la volontà della Regione e dell'Azienda ospedaliera di lavorare insieme sul Parco, ragionare sulle eccellenze che dovrà ospitare e sui rapporti con gli altri ospedali cittadini. E' stata anche l'occasione per un confronto sul futuro degli immobili delle Molinette e del Cto.

E' stato poi lanciato uno sguardo a quella che sarà la sanità del futuro, perché il Parco dovrà comprendere anche un incubatore di ricerca e di tecnologia in collaborazione con l'Università di Torino.

"E' stato - afferma Cirio - un incontro proficuo. Insieme all'assessore alla Sanità Federico Riboldi continueremo a lavorare con l'azienda ospedaliera e con il commissario Schael per la realizzazione del Parco della Salute".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA