Banca di Cherasco, la raccolta sopra 1,5 miliardi nel 2024

Prosegue anche nel 2024 la crescita di tutti gli indicatori economici e patrimoniali della Banca di Cherasco. A certificarlo i dati forniti dall'istituto di credito cuneese: la raccolta complessiva ha superato il miliardo e mezzo, gli impieghi sono saliti oltre i 650 milioni e il Total Capital Ratio (rapporto che indica la "salute finanziaria" della banca) è passato dal 20,6% al 22%, con un utile di poco superiore a 15 milioni di euro. Oltre il 70% sarà destinato al patrimonio, ovvero la "protezione" dei depositi della clientela.

Il bilancio 2024 sarà votato nella prossima assemblea dei soci, in programma domenica 18 maggio. "Un ulteriore anno di crescita ci permette di affrontare il futuro con i giusti presupposti per continuare a essere un punto di riferimento per i territori nei quali operiamo da più di 60 anni" commenta il presidente Giovanni Claudio Olivero.

"Vogliamo rafforzare le risorse destinate alla beneficenza e alla mutualità, inoltre torneremo, dopo alcuni anni, a riconoscere un dividendo ai soci", aggiunge il direttore generale di Banca di Cherasco, Marco Carelli.



