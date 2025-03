A Cuneo nasce il primo concorso per giovani casari

Confartigianato Cuneo e AgenForm-Consorzio annunciano la prima edizione del concorso nazionale per giovani casare e casari - Premio Gabriele Cappa 2025, un'iniziativa dedicata a valorizzare le nuove generazioni di professionisti della caseificazione. Il premio è dedicato a Gabriele Cappa del caseificio Sepertino di Marene (Cuneo), ex allievo AgenForm, scomparso prematuramente.

Il concorso è rivolto a persone tra i 18 e i 40 anni e si articola in due categorie: lavoratori in caseificio, rivolto a giovani impiegati in stabilimenti di produzione in Italia, e studenti di scuole superiori, con istituti che offrono corsi di tecnologia casearia e laboratori di produzione.

L'evento si svolgerà all'AgenForm-Consorzio a Moretta il 17 maggio 2025, con la premiazione prevista per il mese di settembre 2025. Una giuria di esperti del settore valuterà i campioni, fornendo ai concorrenti feedback dettagliati. I vincitori riceveranno premi in denaro, voucher per corsi di formazione e la possibilità di un'esperienza esclusiva a Cheese 2025 a Bra (Cuneo). Le iscrizioni sono aperte fino al 5 maggio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA