'Nuovi Sguardi', esposizione fotografica alla Galleria Subalpina

Dal 20 marzo al 20 maggio la Galleria Subalpina di Torino ospita Nuovi Sguardi, l'esposizione fotografica che racconta l'eccellenza delle imprese piemontesi attraverso l'obiettivo degli studenti dell'Istituto Europeo di Design di Torino. La mostra, realizzata con il contributo di Banco Azzoaglio, è organizzata da Exclusive Brands Torino, la prima Rete di aziende d'eccellenza piemontesi nata nel 2011.

Frutto di un'esperienza vissuta dagli studenti di Fotografia e design della comunicazione che hanno documentato da vicino gli stabilimenti della Rete, la mostra rappresenta un momento di riflessione: le mani che lavorano, i volti degli artigiani, le persone che animano gli spazi produttivi, l'atmosfera degli ambienti di lavoro e la quotidianità che si nasconde dietro la produzione. Dopo il 20 maggio, l'allestimento - progettato per essere facilmente trasportabile - diventerà itinerante "Nuovi Sguardi è un progetto a cui Exclusive Brands Torino tiene particolarmente. Attraverso il linguaggio universale e inclusivo della fotografia, i ragazzi dello Ied Torino sono riusciti a coinvolgere tutte e trenta le aziende della Rete, ognuno con le proprie particolarità" afferma Giulio Trombetta, presidente e ceo di Costadoro e presidente di Exclusive Brands Torino. "Il dialogo con il mondo delle imprese è da sempre nel Dna dello Ied e questa mostra ne è la testimonianza concreta.

Offrire ai nostri studenti l'opportunità di immergersi nella realtà produttiva del territorio e di interpretarne l'essenza attraverso il linguaggio della fotografia e gli strumenti della comunicazione significa non solo valorizzare il loro talento, ma anche permettere loro di acquisire una visione più ampia del proprio futuro professionale" spiega la direttrice Paola Zini.

"Eventi come questo sono l'esempio di come siano valorizzabili gli aspetti tipici della nostra tradizione imprenditoriale di alta qualità" osserva Paolo Chiavarino, assessore Commercio e Mercati del Comune di Torino.



