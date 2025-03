La Reggia di Venaria celebra la primavera nei Giardini

La bella stagione torna ad animare i Giardini della Reggia di Venaria, generando un'esplosione di colori e profumi con l'avvio delle fioriture dei ciliegi, dei peri e dei meli. E la Reggia celebra il ritorno della primavera con un ricco programma di iniziative.

Dal 22 al 30 marzo, in occasione della fioritura dei ciliegi, la rassegna di eventi 'All'ombra dei ciliegi in fiore' propone nei weekend concerti, attività per i più piccoli, yoga, pranzi e aperitivi. Durante la settimana, visite speciali con esperti giardinieri negli orti e nel Viale dei Ciliegi.

Il programma del sabato inizia alle 11.30 con pilates e yoga flow. La domenica si parte invece con la musica, la mattina alle 11 e il pomeriggio alle 15.30: concerto tra i ciliegi dell'Ensemble di ottoni e percussioni del Conservatorio Verdi di Torino. Alle 15.30, pilates e yoga flow, e yoga per i bimbi.

Sia il sabato che la domenica nel pomeriggio si può assistere a spettacoli di danza alle 14 e alle 16. Oppure dalle ore 14 alle 18 ci si può dedicare alla pittura con Dipingere la Natura en plein air, con gli artisti dell'Accademia Albertina e i cavalletti a disposizione nei Giardini. Dalle ore 15 alle 18 per i bambini si propone il laboratorio di origami Ciliegi di carta.

Il sabato si può concludere la giornata con un aperitivo, mentre il pranzo sarà domenica 23 marzo.

In caso di maltempo tutte le attività si svolgeranno all'interno del piano nobile della Reggia.



