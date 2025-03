Il commissario Schael incontra il sindaco di Torino Lo Russo

Il commissario della Città della salute e della scienza di Torino, Thomas Schael, che si autodefinisce city manager, per i 9.600 dipendenti, 2.500 studenti e specializzandi e 15.000 cittadini che entrano al giorno, ha incontrato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Il futuro del Parco della salute, della scienza, della ricerca e dell'innovazione di Torino è stato l'argomento principale dell'incontro. Lo Russo ha condiviso l'intenzione di accelerare che ha espresso Schael, che gli ha presentato quanto già esposto il giorno precedente al rettore, Stefano Geuna, per dare un quadro prospettico su quello che dovrà entrare nel futuro parco e quanto invece dovrà essere ricollocato e in quali sedi. In particolare, è stato sottolineato da Schael, si dovrà decidere il futuro delle attuali Molinette dal punto di vista clinico assistenziale e dal punto di vista universitario, qualora una parte dovesse diventare uno studentato. Una parte fondamentale della discussione ha toccato l'aspetto urbanistico della zona tra Molinette e zona Lingotto, dove sorgerà il parco, tra cui i parcheggi vicini alla nuova location e la viabilità che dovrà unire gli ospedali attuali e quello del futuro.

I due si sono aggiornati per incontrarsi nuovamente al più presto proprio nell'ottica di un'accelerazione.



