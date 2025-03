Boman trasforma 2500 tonnellate acciaio, Academy nuovo progetto

Il prossimo obiettivo è la 'Boman Academy', una scuola di formazione per dare la più alta qualificazione ai giovani che entrano nel mondo del lavoro. Un nuovo traguardo nella storia ormai lunga più di un quarto di secolo di un'azienda, la Boman, creata da Silvio Bonaudi nel 1999 a Ceresole d'Alba e oggi condotta, dopo la tragica morte del suo fondatore, dai figli Enrico, presidente, e Clara. Da vent'anni la Boman - che nel 2023 ha avuto un fatturato di 17 milioni di euro - è a Murello, nella pianura cuneese, occupa una superficie di 14mila metri quadrati e trasforma ogni anno 2.500 tonnellate di acciaio.

Dal core business degli avvii, la progettazione e la realizzazione di contenitori metallici per la logistica dell'automotive, oggi il suo campo d'azione si è esteso a 4 macro aree: produzione su disegno di strutture in acciaio alto resistenti; progettazione e produzione di manipolatori e posizionatori; macchine e attrezzatture speciali; contenitori per uso industriale. I prodotti con marchio Boman sono attualmente 5. Si va, quindi, dai bracci telescopici ai rotosollevatori da terra per sollevare, ruotare, inclinare e capovolgere anche macchine di enorme peso. C'è una particolarità che distingue la forza lavoro di Boman: degli attuali 84 dipendenti (di cui 50 saldatori certificati) 48 sono di origine indiana grazie alla comunità della vicina Pancalieri, la più numerosa in Piemonte. Una comunità che, partendo dal primo assunto, nel 2004, si è ampliata e rafforzata negli anni anche all'interno di Boman, unendosi nel lavoro con i dipendenti italiani.

Ma sono altre le caratteristiche virtuose illustrate alla stampa, oggi, dal presidente Enrico Bonaudi e dall'amministratore delegato Alex Belforte: tra queste le indicazioni sulle divise da lavoro dei responsabili per il primo soccorso o l'antincendio, il 'meeting del primo mercoledì del mese' nell'area direzionale, l'impegno per l'ambiente, che si è concretizzato con un impianto fotovoltaico formato di 1.170 pannelli e il bosco che sarà creato mettendo a dimora 60 piante di Paulownia.



