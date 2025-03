Agliè in lizza per 'Il Borgo dei Borghi', è l'unico in Piemonte

Il Comune di Agliè è stato scelto dal concorso 'Il Borgo dei Borghi' del programma Rai 'Kilimangiaro' come uno dei 20 borghi più belli d'Italia che si contenderanno l'ambito titolo per il 2025. Un importante riconoscimento per il Comune del Canavese, unico selezionato in Piemonte, che si è distinto per la presenza del suo patrimonio storico, artistico e culturale che, ogni anno, attira turisti nei suoi suggestivi vicoli e sentieri naturalistici. Per sostenere Agliè sarà possibile votare sul sito di RaiPlay dal 23 marzo al 6 aprile.

"Questa candidatura è un'occasione unica per valorizzare non solo il nostro borgo, ma un intero territorio - dice il sindaco alladiese, Marco Succio - essere l'unico rappresentante della Regione ci carica di responsabilità, ma anche di grande euforia: un'opportunità concreta per far conoscere la nostra storia e le nostre peculiarità a livello nazionale, rafforzando così il turismo e l'economia locale".

La candidatura è supportata da Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino. "È con entusiasmo che sosteniamo la candidatura di Agliè - dichiara Alberto Cirio, presidente della Regione - questo bellissimo borgo del Canavese, con la sua storia millenaria, la sua bellezza naturale e il suo ricchissimo patrimonio culturale, rappresenta al meglio l'anima autentica del nostro Piemonte".



