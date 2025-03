A Torino le riprese di L'Age d'or di Bérenger Thouin

Stanno per terminare le riprese torinesi del lungometraggio L'Age d'or, L'età d'oro, una coproduzione Francia-Italia che vede dietro la macchina da presa Bérenger Thouin, cineasta francese alla sua opera prima, e che mette al centro della vicenda la storia avventurosa di Jeanne e dell'amica Celeste, interpretate rispettivamente da Souheila Yacoub e Yale Vianello. Un progetto che ruota intorno alle due protagoniste, due figlie del secolo che attraversano la prima parte del '900 sballottate dalla Storia e dalle passioni del mondo. Un lungometraggio che usa filmati originali d'archivio come scenografie dentro cui si muovono attori in carne e ossa.

Le ripresi torinesi del film - che viene realizzato con il contributo del Piemonte Film Tv Fund e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - si protrarranno per 2 settimane, coinvolgendo diverse location del centro torinese e alcune aree limitrofe, in diversi Comuni, Agliè, Collegno e Savigliano - coinvolti grazie alla Rete regionale di Fctp: a Torino nello specifico, il Teatro e Palazzo Carignano, il Museo del Risorgimento, i Docks Dora, l'Istituto San Giuseppe e il Circolo Canottieri Armida, unitamente alla chiesa di Borgo Cornalese, al Villaggio Leumann e alla Certosa di Collegno, al Castello Provana di Collegno, al Castello Ducale di Aglié, al Castello di Virle e al Museo Ferroviario di Savigliano.

Per quanto riguarda la troupe, oltre alle maestranze francesi, si segnala la presenza di una forte componente di professionisti piemontesi: tra gli altri, l'organizzatore generale Enrico De Lotto, il direttore di produzione Rossella Tarantino, l'ispettore di produzione Luca Galzignato, Marco Fiumara al suono e Vito Martinelli al mix. Il film è prodotto da Gogogo Film e dalla torinese Graffiti Film di Enrica Capra.





