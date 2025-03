Una panchina gialla alle Molinette per l'endometriosi

Una panchina gialla è stata inaugurata nel cortile dell'ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino, per sensibilizzare sull'endometriosi, una malattia cronica che in Italia colpisce una donna su dieci, circa tre milioni di persone, L'istallazione, che si chiama Endopank, è un progetto dell'associazione 'La voce di una è la voce di tutte" ed stata inaugurata in collaborazione con la Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus L'evento si è tenuto oggi proprio nel mese dedicato alla consapevolezza su questa patologia.

L'ospedale Sant'Anna, sempre dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza, ospita il centro di riferimento regionale per l'endometriosi, dove opera un team multidisciplinare di specialisti.

Secondo una recente indagine condotta in Italia circa il 60% delle donne che sospettano di avere l'endometriosi non ha mai fatto una visita di controllo e quasi una donna su due crede che l'assunzione di farmaci antidolorifici, nel momento in cui alleviano il dolore, sia una cura sufficiente.



