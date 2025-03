Servizi straordinari carabinieri Novi, tre minori con droga

Tre minorenni sono stati segnalati alla Prefettura di Alessandria dai carabinieri di Novi Ligure, perché trovati in possesso di dosi di hashish per uso personale.

È il risultato di un servizio straordinario, organizzato nel fine settimana, dai militari della compagnia del centro zona, con impiegate numerose pattuglie delle stazioni di competenza.

Sono state oltre centoventi le persone controllate e diversi i luoghi di aggregazione ispezionati, soprattutto bar e sale scommesse. L'attenzione si è concentrata in particolare nelle zone che in passato hanno evidenziato problemi di ordine e sicurezza, ad Arquata Scrivia e a Gavi. Verifiche sono state effettuate anche sulle principali arterie del territorio per decine di veicoli e conducenti sul rispetto del codice della strada.



